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Kızılay'a 2 günde 801 ünite kan bağışı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:39
Kızılay'a 2 günde 801 ünite kan bağışı
Kızılay'a 2 günde 801 ünite kan bağışı

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir lise tarafından başlatılan iki günlük kan bağışı kampanyasında Kızılay'a 801 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" projesi adı altında başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası okulun spor salonunda gerçekleşti. İki ayrı seansta gerçekleşen ve toplam iki gün süren kan bağışı kampanyasında 80 bin merkez nüfuslu bir ilçedeki bir lisede 801 ünite kan bağışı toplandı.
Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ruhşi Gül, verilen her bir kanın en az üç kişiye umut olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz sanayi toplumunda her şey yapılıyor ama kanı biz sadece insanlardan temin edebiliyoruz. İnsanlarımızın da duyarlı olduğu sürece ancak bu açığımızı kapatıyoruz. Kızılay'ın da bugünlerde kan stoklarının az olduğunu biliyoruz. Biz Kozan Sağlık Meslek Lisesi olarak bir katkımız oldu, bir farkındalık oluşturduk, inanıyorum bizi takip edecek okullarımız olacak. Bizim sekiz yüz bir ünite rekorumuzu kıracak bunu bin altı yüzlerle, iki binlerle rekorumuzu kıracak liselerimizin olmasını temenni ediyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızı da isterlerse bu işlerin yapılabileceğini seksen bin nüfuslu bir şehirde olabileceğini biz gösterdik. Adana Büyükşehir'de Konya'da, İstanbul'da bunun iki binlerin, üç binlerin üzerine çıkarak Kızılay'a çok büyük bir destek verileceği ümidi içerisindeyim" dedi.
Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kozan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Üzülmez, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile eğitimciler, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar da destek verdiler.
(EMR-Y)

28.04.2017 12:48:02 TSI
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