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Otizmli çocuklar kermes düzenlediler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Otizmli çocuklar, Taşbaşı Çarsısı'nın önündeki açık alanda kermes düzenlediler. Kermeste; el işi çalışmalarından çember, tülbent, patik, ipek böceği kozasından yapılan duvar süsleri ve yiyecekler sergilendi.

Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği, tüm dünyada ve Türkiye'de 'Otizm Farkındalık Ayı' olarak anılan nisan ayında kermes düzenlemeye devam ediyor. Kermesteki esas amaç ise; farkındalığı sağlamakla ile birlikte gelir elde edilerek, otizmli çocuklara yapılan etkinliklerde bu parayı değerlendirebilmek. Kermes malzemeleri; bir yıl boyunca otizmli çocukların aileleri ve hayırseverler tarafından hazırlanıyor. Hayırseverler; yardımlarını malzeme olarak verdiği ve bu malzemelerden el işi olanlar, otizmli çocuklar tarafından işlenmekte olduğu belirtildi. Kermeste sergilenip satılan ürünlerin, satış sonrası paraya çevrildiği de aktarıldı. Buna ek olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi zihinsel engelliler öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler, kermes sergisine katkıda bulundular ve kermese 'topluma hizmet' adı altında gönüllü olarak çalıştılar.

(İHA-MET-Y)



28.04.2017 12:49:07 TSI

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