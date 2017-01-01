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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan konseri

28 Nisan 2017 Cuma, 12:45
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan konseri
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan konseri

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Her yıl 23 Nisan haftasında konser veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, bu yıl verdiği 3'ncü konserini "Sev Kardeşim" adıyla gerçekleştirdi. Usta sanatçıları aratmayan Büyükşehir Çocuk Korosu, yaşattığı coşkuyla dinleyici çocukları da doyasıya eğlendirdi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı. Çocuk şarkıları ve sevilen Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren Büyükşehir Çocuk Korosu, büyük beğeni topladı. Çocuk solistlerin duygulu eserleri de seslendirdiği konser, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Konserde, görme engelli Rabia'nın mükemmel bir şekilde seslendirdiği Dostum Dostum Türküsü duygu seli yaşattı.
Genel Sekreter Turan teşekkür etti
Çocukların, Türk Bayrağı renklerinden oluşan giysilerle çıktığı konser sonunda Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan çiçek takdim etti. Genel Sekreter Turan, 23 Nisan Haftası dolasıyla bu anlamlı programı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ile ekibine teşekkür ettiğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın kültürel etkinlikler bazında Malatya halkının her alanda faaliyetlerle buluşması için müthiş bir destek verdiğini kaydeden Turan, "Bu desteğin sonucu olarak arkadaşlarımız büyük gayret gösteriyorlar. Çocuk Koromuz dolayısıyla, hem çocuklarımıza hem velilerimize hem de sanatçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Turan, daha sonra koro adına çiçeği, Aşık Veysel olarak da tanıtılan Rabia'ya takdim etti.
(MT-OE-Y)

28.04.2017 12:53:54 TSI
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