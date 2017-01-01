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Alaşehir'de Ramazan hazırlıkları başladı



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MANİSA (İHA) - Ramazan ayı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iş yeri kapanış saatleriyle ilgili olarak Türkiye Kahveler, Kıraathaneler ve Büfeciler Federasyonunca süre uzatılması talebinde bulunması üzerine Alaşehir Belediye Encümeni talebi olumlu karşılayarak söz konusu iş yerlerinin sahura kadar açık kalması kararını aldı.

Ramazan ayı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iş yeri kapanış saatleriyle ilgili olarak Türkiye Kahveler, Kıraathaneler ve Büfeciler Federasyonunca Alaşehir Belediyesi Zabıtasına iş yeri kapanış saatleriyle ilgili süre uzatılması talebinde bulundu.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, gelen talep karşısında Alaşehir Belediyesi Encümenin talebe olumlu yanıt vererek karar doğrultusunda söz konusu iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık kalacağını bildirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban başkanlığında toplanan belediye encümeninde alınan karar şöyle: "Kapanış saatleri dışında oyun oynatılmaması koşuluyla ilçemizde bulunan kahvehanelerin, park, bahçe ve çay ocaklarının, internet salonları dahil, pideciler, lokantalar, ve pastanelerin de içerisinde bulunduğu iş kollarının sahur vaktine kadar vatandaşlarımıza hizmet verebilmeleri için açık kalmalarına encümen kararınca onay verilmiştir."

(SC-Y)



28.04.2017 12:55:42 TSI

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