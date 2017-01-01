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Tarihi yapılara karşılıksız hibe desteği



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılında Kilis'te, tescilli 38 tarihi yapının onarılması amacıyla karşılıksız hibe verileceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, tescilli tarihi yapıların restorasyonuna özel önem verdiklerini ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanmasına dair yönetmelik çerçevesinde şimdiye kadar İlimizde özel mülkiyete ait Tescilli 38 tarihi yapının onarılması amacıyla karşılıksız hibe verilmiştir. 2018 yılı yardım başvurularının 2017 yılında yapılması gerekmektedir. Proje Yardımları için son başvuru tarihi 18 Eylül 2017 iken, daha önce proje yardımı almış tarihi yapıların Uygulama Yardımları için son başvuru tarihi 18 Aralık 2017'dir. İlimizde bulunan Tescilli Tarihi yapı sahiplerinin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden, tarihi yapılarının onarılması için başvurularının Müdürlüğümüze eksiksiz ve zamanında yapılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

(MAD-OE-Y)



28.04.2017 12:56:41 TSI

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