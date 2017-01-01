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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Darende'deki konser büyük ilgi gördü

28 Nisan 2017 Cuma, 12:49
Darende'deki konser büyük ilgi gördü
Darende'deki konser büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından ilçelerde düzenlenen konserlerin ikincisi Darende'de gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi ve ilçe belediyeleriyle ortaklaşa düzenlenen Türk Halk Müziği konserleri Akçadağ ilçesinden sonra Darende ilçesinde yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu konsere Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Sinan Haşhaş, Müzik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal İmik, başkan yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Kazancı ile şube müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik öncesinde konuşan İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ünal İmik, bu etkinlik ile ilçelerdeki halka ulaşmak istediklerini belirterek "Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ilçe belediye başkanlarımız toplantı yaparak böyle bir karar aldılar. Malatya'nın tüm ilçelerine gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Darende'de gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konserine halkın büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyen İmik, Darende Belediyesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından konserde başta Malatya yöresine ait olmak üzere bir birinden seçkin eserler seslendirildi. Konserin sonunda Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Koro Şefi Dr. Sinan Haşhaş'a plaket takdim etti.
(İHU-OE-Y)

28.04.2017 12:57:50 TSI
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