YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DTO Başkanı ve ekibinden Pektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

DTO Başkanı ve ekibinden Pektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Meclis Üyeleri, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyarette bulundu. Yeni hizmet binasını açılmasından dolayı gerçekleşen ziyarette Oda Başkanı Pektaşoğlu, Ticaret Odasını heyetiyle tek tek ilgilendi.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ yeni hizmet binasının Didim'e ve esnaflara hayırlı olmasını dilerken, odanın kendisine ait bir mülkün modern bir şekilde kazandırılmasının kazanç olduğunu ifade etti.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, İlçeye ve esnaflara yeni bina kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Ziyarette yeni turizm sezonu öncesinde esnafın durumu ele alınırken yaşanılan sorunları ile iki odanın atacağı çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

(HÇ-MB-Y)



28.04.2017 12:58:20 TSI

NNNN

