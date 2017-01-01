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Dünya veteriner hekimler günü kutlamaları



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, 29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlandığını belirterek, kutlamalarda bu yıl "antimikrobiyel direnç, farkındalıktan aksiyona" temasının işleneceğini söyledi.

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, bu yıl Dünya Veteriner Hekimler gününü 29 Nisan 2017 tarihinde kutlanacağını belirterek, her yıl farklı bir temanın işlendiğini söyledi. Özdemir, "Bu yıl dünya veteriner hekimler günü teması antimikrobiyel direnç, farkındalıktan aksiyona" olarak belirlenmiştir. Antibiyotiğin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da kontrollü,bilinçli ve dozunda kullanılması gerekmektedir. Etinden sütünden yararlandığımız gıda değeri olan hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin kalıcı etkileri insan sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır.Bu bağlamda Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ilan ettik ve meslektaşlarımıza yönelik akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili eğitim çalışması yaptık" şeklinde konuştu. Veteriner hekimliğin zor bir meslek olduğunu söyleyen Özdemir, "Çalışma şartları ağırdır. Kaldı ki klinik veteriner hekimlerin işi daha da zordur.Çoğunlukla hasta hekime değil de hekim hastanın ayağına gider.Bu nedenle meslektaşlarımız kar- kış,yaz, sıcak,Gece-gündüz ayırımı yapmaksızın hizmet vermektedir" şeklinde konuştu.

(EA-SD-Y)-



28.04.2017 13:00:16 TSI

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