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Isparta'ya "Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:

- "Isparta Belediyemiz dolayısıyla halkımız güzel bir tesis kazanmıştır. Buradan elde edilen kazanç Isparta'mıza hayırlı olsun"



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde incelemelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Koçtepe Köyü Mevkiinde bulunan Düzenli Çöp Depolama Alanından "Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde (Biyokütle Elektrik Santrali) incelemelerde bulundu. 2.8 Megavat/saat kurulu güce sahip tesisin, Isparta'nın elektrik ihtiyacına önemli katkıda bulunduğunu belirten Başkan Günaydın, üretimin her geçen gün arttığını ve kamuya kazanç sağlayan bir tesis haline geldiğini söyledi. Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin belediye gelirleri açısından önemli bir tesis haline geldiğini kaydeden Günaydın, "Mutlu bir sonuç. İhaleyi alan firmamız da cömertçe bir teklifte bulunmuştu. Türkiye'de en fazla yüzde oranla ihale edilen illerden birisiyiz. Belediyemiz ciddi kazanç elde ediyor. Isparta Belediyemiz dolayısıyla halkımız güzel bir tesis kazanmıştır. Buradan elde edilen kazanç Isparta'mıza hayırlı olsun" dedi.

Tesis incelemesinde Başkan Günaydın'a eşlik eden ve tesislerin işletmesini yapan Arel Enerji Genel Müdürü Halim Dugan da, 6 aydan bu yana tesislerde elektrik üretimine devam ettiklerini, 2 megavat enerji üretimine ulaşıldığını ve bunun da geçildiğini söyledi. Tesisleri 15 yıllığına işleteceklerini ayrıca bu tesislere bağlı olarak da sera olmasını arzuladıklarını ve bunu yakın bir zamanda kuracaklarını söyledi. Isparta Belediyesinin de tesisler sayesinde iyi bir kazanca ulaştığını belirten Dugan, "Tesislerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(FK-SÇ-Y)



28.04.2017 13:00:30 TSI

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