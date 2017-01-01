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Kula'da ertelenen 23 Nisan kutlandı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün yapıldı.

Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim Okulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kutlama törenine, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkan Vekili Faik Şentürk, Kula Garnizon Komutanı Yüzbaşı Melih Oğuz, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ömerbeyoğlu, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, yarışmalar ve oratoryo gösterileri katılımcılara sunuldu. Öğrencilerin gösterileri protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

(HY-ÖND-Y)



28.04.2017 13:04:32 TSI

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