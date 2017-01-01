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Anaokulu öğrencilerinden fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin Mut ilçesinde, 75. Yıl Anaokulu öğrencilerinin düzenlediği 'Çocuk Gözümle Doğa' fotoğraf sergisi açıldı.

Doğayla ilgili fotoğraflardan oluşan sergide, Mut 75. Yıl Anaokulu öğrencilerinin objektifine yansıyan kareler sergiye gelenlerin beğenini topladı.

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılan sergide, 25 minik öğrencinin doğada çektiği 250 fotoğraf yer aldı. Minik doğa fotoğrafçılarının sergisinde, özellikle çiçekler, hayvanlar ve manzara fotoğrafları dikkat çekti. Sergiyi gezenler, miniklerin fotoğraflarına hayranlıklarını dile getirdiler.

Öğrencileriyle birlikte bu projeyi yaşama geçiren Okul Öncesi Öğretmeni Ceren Tuğrul, projeye başlamasındaki amacın çocukların doğayla daha fazla bağ kurması olduğunu söyledi. Tuğrul, "Çocukların doğayla çok fazla haşır neşir olamadığını gördüm. Bu yüzden bu projeye başladım. 7-8 ayda öğrencilerimle birlikte yüzlerce fotoğraf çektik. Doğa fotoğrafçılarından ders aldık, eğitim aldık. Çocukların doğada daha çok vakit geçirmesini amaçladık. Bunda da başarılı olduk. Çok güzel eserler çıktı, yetenekleri ortaya çıktı. Gelecek vaat eden çocuklar, fotoğraf sanatına gönül verecek çocuklar ortaya çıktı" dedi.

Sergiye, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, 75. Yıl Anaokulu Müdürü Afet Yüğrük de katıldı.

(HSÇ-Y)



28.04.2017 13:06:24 TSI

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