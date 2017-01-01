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CÜ'de 'Resim ve Heykel Çalıştayı' düzenlendi



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümü öğrencileri tarafından resim ve heykel çalıştayı düzenlendi.

Öğrencilerin eserlerini tanıtmayı ve onlara özgüven kazandırmayı, gelişimini hedefleyen çalıştay da Güzel Sanatlar Fakültesi önünde öğrenciler çalışmalarını sergiledi.

Çalıştay da Heykel Bölümü öğrencileri ahşap ve kilden yaptıkları heykelleri sergilerken, Resim Bölümü öğrencileri ise yağlı boya ve desen uygulamaları ile yaptıkları çalışmaları sergiledi.

(UY-Y)



28.04.2017 13:09:44 TSI

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