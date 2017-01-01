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ADÜ'de sokak basketbolu ve futbolda ödüller sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 22.Bahar Şenlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) spor sahasında, sokak basketbolu ve futbol alanında ödül töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleşen basketbol turnuvası sonucunda kadın ve erkek basketbol takımları kupa ve madalyalarını aldı. Kadınlar basketbol kategorisinde birinci Fen-Edebiyat Fakültesi, ikinci Hemşirelik Fakültesi, üçüncü Enstitüler kadın basketbol takımları oldu.

Erkeklerde ise Nazilli A takımı birinci, Nazilli B takımı ikinci, Mühendislik Fakültesi ise üçüncülük ödülünü aldı.

Futbol kategorisinde oynanan maçlar sonucunda birinci Atça MYO, ikinci Aydın İktisat Fakültesi, üçüncü ise Kuyucak MYO oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Atça Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof .Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Genel Sekreter Yardımcısı Göksel Baran, Basın ve Halka İlişkiler Müdürü Arş. Gör. Ali Emre Dingil, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal, Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli ve Aydın Basketbol İl Temsilcisi Ömer Görür verdi.

Ödül töreninin sonunda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş ve Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal turnuvalarda huzur ve dostluk ortamı içinde yarışan ve dereceye giren bütün takımları tebrik etti.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(OD-MB-Y)



28.04.2017 13:10:50 TSI

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