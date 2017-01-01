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Uyuşturucu ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin başkanlığında uyuşturucu ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Onur Kökçü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile Emniyet Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda daha önceki il uyuşturucu koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili halk sağlığı müdürlüğü tarafından bir sunum yapıldı. Gerçekleşen toplantıda ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri, arz ile mücadele ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, "Gençlerimizin ve ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek emniyet müdürlüğümüz, gerek jandarmamız gerekse de diğer kurumlarımız çok sıkı takip ve işbirliği içerisindedir. Bu anlamda Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi mesafeler almış bulunuyoruz" dedi.

(CK-SD-Y)



28.04.2017 13:16:46 TSI

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