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Köyceğiz'de "Tecrübeliler Konuşuyor, Yerel Yöneticiler Dinliyor" etkinliği

28 Nisan 2017 Cuma, 13:12
Köyceğiz'de "Tecrübeliler Konuşuyor, Yerel Yöneticiler Dinliyor" etkinliği
Köyceğiz'de "Tecrübeliler Konuşuyor, Yerel Yöneticiler Dinliyor" etkinliği

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaşlı destek programı kapsamında başlatılan "Köyceğiz'in Büyükleri " projesi yerel yöneticiler ile Köyceğiz'de yaşayan yaşlı vatandaşları bir araya getirdi.
Proje kapsamında Köyceğiz Kulak Mesire alanında "Tecrübeliler Konuşuyor, Yerel Yöneticiler Dinliyor" etkinliği yapıldı.
Etkinliğe, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Selahi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Cem ve Huriye Duran Katıldı.
Köyceğiz'in tecrübeli vatandaşları ile birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale; "Birlikte paylaştığımız bu zaman süresince tecrübelilerimizin sorunlarını ve isteklerini dinleme şansımız oldu. Başta belediye başkanı olmak üzere projede görev alanları kutluyorum. Köyceğiz büyükleri bu projeden gayet memnun" ifadelerini kullandı.
Çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ise, Nisan ayı içerisinde 3 Fizyoterapist, 1 Psikolog, 1 Sosyolog, 1 Hemşire, 1 yoğa uzmanı ve 20 kadın akademisi gönüllüsü ile haftanın her günü yaşlılarla ilgili çeşitli aktiviteler yaparak "Köyceğiz Büyükleri" projesini yürüttüklerini aktardı.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın projeye çok önem verdiğini vurgulayan Karanfiloğlu; "Projemiz her yıl artarak devam edecek. Kültür Merkezi Sabri Başoğlu konağı ve bahçesini tamamen büyüklerimizin hizmetine açtık. Mayıs ayı içerisinde geziler ile program genişletilecek" dedi.
(CC-MB-Y)

28.04.2017 13:21:22 TSI
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