YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "MEŞK Projesi Çalıştayı"

"MEŞK Projesi Çalıştayı"



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Marka Eğitim Şehri Kırklareli (MEŞK) Projesi çalıştayı, düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayın açılışına, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, idareciler, akademisyenler, veliler, STK üyeleri, yerel yönetim temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, MEŞK projesi hakkında sunum yaptı.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ise konuşmasında, projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar, yürüttüğümüz tüm projeler aydınlık ülke geleceğimize, güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlar. Hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsur eğitimdir. Bir ülkenin en büyük zenginliği de yetişmiş insan gücüdür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve bu seviyenin üzerine çıkabilme de ancak güçlü, kaliteli, nitelikli bir eğitimle olacaktır be vesileyle, başarılı ve verimli bir çalıştay temennisiyle emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.

Kırklareli'yi, 3 yıllık bir süre zarfında eğitim-öğretim alanında tercih edilen bir marka şehir haline getirmeyi amaçlayan MEŞK Projesiyle, ildeki eğitimin kalitesi gerçekçi ve objektif bir şekilde ortaya koyularak, il başarısının arttırılması, il projelerinin bütünlükçü bir yapıya kavuşturulması, öğretmen niteliğinin artırılması ve akademik başarıların sağlanması hedeflendiği kaydedildi.

(YG-MK-Y)



28.04.2017 13:22:54 TSI

NNNN

