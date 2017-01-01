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Tuşba'da temiz çevre temiz toplum kampanyası



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Belediyesi Başkanlığı, insan sağlığı için yaptığı çalışmalarda 5 kilometrelik Van Gölü'nün sahil alanı temizlendi.

Tuşba Belediyesi başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Birimi çevre temizliği ve insan sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Nisan ayı boyunca turizm haftası etkinlikleri kapsamında, öğrencilerde çevre bilincini pekiştirmek, temiz çevre, sağlıklı insan bilincini arttırmak maksadıyla Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı. Bardakçı Mahallesi'nin sahilinde düzenlenen kampanyaya, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Vehbi Akyürek, belediye personelleri, Bardakçı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile halk katıldı. Öncelikle Tuşba Belediyesi personeli tarafından öğrencilere eldiven, maske, şapka ve çöp poşeti dağıtılarak, okul çevresi, Bardakçı Mahalle içi ve Van Gölü kıyısında temizlik faaliyetine başlandı. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bardakçı Ortaokulu öğrencilerinin ve velilerinin katılımlarıyla yürütülen çevre temizliği etkinliğinde yaklaşık 5 kilometrelik sahil alanı temizlendi. Van Gölü'nün, Van turizmi açısından çok özel bir yere sahip olmasından dolayı başta Bardakçı, Çitören, İskele ve Şemsibey mahalleleri olmak üzere tüm sahil mahallelerinde bu tür çalışmaların devam edeceğini belirten Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Vehbi Akyürek, "Başta Van Denizi ile Erçek Gölü olmak üzere doğayı koruma adına elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tuşba Belediyesi olarak gençlerimize, geleceğimize güzel bir çevre teslim edebilmek adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bardakçı İlkokul ve Ortaokul öğretmen ve öğrencileriyle aslolan mahalleli ile birlikte sahilde farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek amacıyla sahil temizliğini yaptık. Çevreyi korumanın en güzel tarafının kirletmemek olduğunun bilincini öğrencilerimize anlatıyoruz. Malumunuz ilkbaharın gelmesiyle birlikte Van'ımız herkese kucak açıyor. Bizler sadece gelecek turistler için değil, aynı zamanda kendi geleceğimiz için çevremizi temiz tutmak zorundayız. Eğer bizler çevremizi kirletmezsek çevre kirlenmez. Bu hususta Tuşba Belediyesi'nin en önemli sloganı 'Kirletmezsen kirlenmez' bölgede dillere destan olmuştur. Tuşba Belediyesi olarak periyodik ve düzenli halde mahalle temizliğimizi ve dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyoruz. Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte, bu tür temizliği hep beraber gerçekleştirelim, çevremizi temiz tutma bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yola çıktık. Özellikle Van Denizimizin nadide ve endemik Balığı olan İnci Kefalı avlama yasağı başlamıştır. Bu av yasağına uyan tüm balıkçı kardeşlerimiz ve bu süre zarfında İnci Kefalı almayan ve yemeyen tüm Vanlı kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından toplanan çöpler Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince alınarak atık ayrıştırma merkezlerine taşındı.

(EKİP-ŞAK-Y)



28.04.2017 13:24:13 TSI

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