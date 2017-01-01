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Final Okulları, rakibine set vermeden kazandı



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye Yarı Final Play-off ilk maçında Atakum Özel Samsun Ses Okulları ile karşılaşan Kayseri Final Okulları rakibine set vermeden kazandı.

Kayseri Final Okulları, A Genç voleybol takımı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Oynadığı başarılı oyun ve aldığı sonuçlar ile dikkat çeken kırmızı- beyazlı takım son olarak Türkiye Yarı Finallerinde karşılaştığı Atakum Özel Samsun Ses Okulları'nı 3-0 mağlup ederek Türkiye Finalleri öncesinde büyük avantaj sağladı.

Organize Sanayi Bölgesel Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde rakibi ile karşı karşıya gelen Kayseri Final Okulları ilk iki sette rakibini 25-17'lik skorlar ile mağlup ederek setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Kayseri Final Okulları, seti 25-19, maçı da 3-0'lık sonuç ile kazanarak ikinci maç öncesinde büyük avantaj sağladı.

Kayseri Final Okulları, Samsun'da oynanacak olan final maçı öncesinde rakibini mağlup etmesi veya rakibine 3-2 mağlup olması halinde adını Türkiye'de son 8 takım arasına yazdırmayı başaracak. Temsilcimiz rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise finale çıkacak son takım 3.maçın ardından belli olacak.

SALON: Organize Sanayi Bölgesel Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

HAKEMLER: Barış Turan** Hakan Avcı Doğan**

ÖZEL KAYSERİ FİNAL ANADOLU LİSESİ: Zeyneb Ülkü, L.Eda Ünal, Ümüş Ünal, Dilek Dicle, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Busenur Duman, Neriman Korkmaz

ATAKUM ÖZEL SAMSUN SES OKULLARI: Defne Ünal, L.Dilan Ulusal, Zeynep Özbıçak* Hilal Duyar* Eylül Açelya* İlayda Burcu* Buse Yüksel* Berfin Şahin* Merve Gül* Nur Banu* Esin Aslan*

SETLER: 1.Set: 25 - 17 (Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi) 2.Set: 25 - 17 (Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi) 3.Set: 25 - 19 (Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi)

(AÖ-Y)



28.04.2017 13:27:19 TSI

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