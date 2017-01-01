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Biga'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

28 Nisan 2017 Cuma, 13:20
Biga'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
Biga'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu Lisesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Başkaya, İlçe Müftülüğünde görevli Murakıp Mahmut Hakkı Aklan, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ahmet Dere yaptığı açıklamada, "Yarışmada taban puan 50, doğru okuma 15, tecvid ve mahreç 15, makam 15, ses 5 olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapıldı. Her harf ve hareket hatasında iki, her vakıf, vasıl ve iptida hatasında bir puan yüzünden okuma puanından düşüldü. Her tecvid ve mahreç hatasında bir puan tecvid ve mahreç puanından düşüldü" diye konuştu.
18 öğrenci arasından Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kaya ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Enes Çiftçi birinci oldular. Dereye giren öğrenciler Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirildi.
(GD)

28.04.2017 13:28:55 TSI
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