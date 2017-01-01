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Engelli müzik grubundan üniversite öğrencilerine konser



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezindeki engelli bireylerin oluşturduğu Grup Dama ekibi, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konser verdi.

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO tarafından toplumsal duyarlılık kapsamında düzenlediği konsere, öğretim elemanları, öğrenciler ile engelli koordinasyon merkezi yöneticileri katıldı. Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonunda düzenlenen konser öncesi, Eğitimci Yazar Mehmet Emin Karahan tarafından, yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere başlatılan Yaşlı Destek Programının (YADES) tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Seminerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinden gelen aralarında spastik, görme, bedensel ve zihinsel engellilerin bulunduğu Grup Dama tarafından konser verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği engelliler korosu, saz heyeti eşliğinde koro ve solo olarak şarkı ve türkülerini seslendirdi. Birbirinden güzel eserleriyle bir saat sahnede kalarak öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

(Şİ-SD-Y)



28.04.2017 13:36:28 TSI

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