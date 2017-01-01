28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trafik haftası etkinlikleri

28 Nisan 2017 Cuma, 13:29
Trafik haftası etkinlikleri
Trafik haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde trafik haftası etkinlikleri nedeni ile bilgilendirmek amacı ile pankartlar asıldı.
Biga Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Trafikte Haftası" kapsamında hazırlanan ve trafikte uyulması gereken temel kuralların anlatıldığı pankartlar, kentin en işlek caddelerine polisler tarafından asıldı. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanmakta olan trafik haftası etkiliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme büro amirliğince halkı bilgilendirmek için emniyet kemeri, kask kullanımı ve trafik kültürü konularında hazırlanmış oldukları pankartları yol kullanıcılarına bilgilendirmek amacı ile ilçenin belli noktalarına asıldı.
(GD)

28.04.2017 13:37:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Biga'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
YEREL

BİGA'DA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
İkiz güreşçilerden Başkan Sami Yavaş'a ziyaret
YEREL

İKİZ GÜREŞÇİLERDEN BAŞKAN SAMİ YAVAŞ'A ZİYARET
İŞKUR 2017 girişimcilik kariyer zirvesi ÇOMÜ'de düzenledi
YEREL

İŞKUR 2017 GİRİŞİMCİLİK KARİYER ZİRVESİ ÇOMÜ'DE DÜZENLEDİ
GESTAŞ'tan bir ilk daha
YEREL

GESTAŞ'TAN BİR İLK DAHA
Yenice köylerinden alt yapı çalışmaları başladı
YEREL

YENİCE KÖYLERİNDEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Biga'da kaza: 3 yaralı
YEREL

BİGA'DA KAZA: 3 YARALI
Lapseki'de 23-29 Nisan kitap festivali etkinlikleri
YEREL

LAPSEKİ'DE 23-29 NİSAN KİTAP FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Biga'da insan kaynakları zirvesi
YEREL

BİGA'DA İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ
Başkan Kocamaz ve muhtarlar Çanakkale'de
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ VE MUHTARLAR ÇANAKKALE'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK!

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...