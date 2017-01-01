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Trafik haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde trafik haftası etkinlikleri nedeni ile bilgilendirmek amacı ile pankartlar asıldı.

Biga Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Trafikte Haftası" kapsamında hazırlanan ve trafikte uyulması gereken temel kuralların anlatıldığı pankartlar, kentin en işlek caddelerine polisler tarafından asıldı. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanmakta olan trafik haftası etkiliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme büro amirliğince halkı bilgilendirmek için emniyet kemeri, kask kullanımı ve trafik kültürü konularında hazırlanmış oldukları pankartları yol kullanıcılarına bilgilendirmek amacı ile ilçenin belli noktalarına asıldı.

(GD)



28.04.2017 13:37:44 TSI

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