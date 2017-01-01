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Rektör Şeker: "Mustafa Kutlu demek bu toprakların hikayesi demek"

28 Nisan 2017 Cuma, 13:37
Rektör Şeker: "Mustafa Kutlu demek bu toprakların hikayesi demek"
Rektör Şeker: "Mustafa Kutlu demek bu toprakların hikayesi demek"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında 21 şehirden gelen 92 panelist öğrencinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" panelinin devamı Meram Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.
Panele, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.
Başkanlığını Trabzon'dan Seba Simay İyiterzi'nin yaptığı panelde, panelistler Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kum; Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde fakirlik ve zenginlik olgusunu, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Sima Akça; Mustafa Kutlu'nun karşı çıktığı hayatı, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Elif Çak; Mustafa Kutlu ve modernleşme ilişkisini, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Emirhan Gökgöz; Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde ideal insan özelliklerini anlattı.
Panelin ardından değerlendirme konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün bir etkinlik başlatalım. Evlerinizde okuma saati olsun. Okullarda müdürlerimiz bunu uyguluyorlar ama evde olduğu zaman lezzetini çok farklı hissedeceksiniz. Hadis, tefsir, hikaye, makale okuyabilirsiniz. Ama ne olur bir şeyler okuyun. Okudukça geliştiğinizi, dünyayı daha iyi okuduğunuzu, daha iyi değerlendirdiğinizi göreceksiniz" dedi.

"Mustafa Kutlu demek bu toprakların hikayesi demek"
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, projenin ülkemizde farklı bir soluk ve yeni dönüşüm, gençler arasında okuma seferberliği oluşturduğunu ifade ederek, "Bu okuma seferberliği içerisinde Necip Fazıl'dan Mehmet Akif'e, Tarık Buğra'dan Cemil Meriç'e, diğer yazarlarımızla beraber Mustafa Kutlu üzerinden 'Yazar Okumaları' başlığı altında ciddi bir seri oluşturduğunu ve bu serinin, projede yer alanlara ciddi bir birikim ortaya koyduğunu da her programda görerek mutlu oluyorum. Mustafa Kutlu demek biz demek, bizim atalarımızın, bu toprakların hikayesi demek. Mustafa Kutlu'yu okumayan varsa okuması ve kendini bulması konusunda çaba göstermesini diliyorum. Mustafa Kutlu, bir tutku oluşturur ve bir eseriyle başlarsınız diğer eserlerini de arzularsınız, okursunuz" diye konuştu.

"Şehir hayatı bizleri düşünmekten tefekkür etmekten okumaktan uzak tutuyor"
Rektör Prof. Dr. Şeker, şehir hayatının olumsuz yönlerine de değinerek, "Köye özlem, köyden kopuş, köyden kaybettiklerimiz; şehir hayatının kavgası, gürültüsü patırtısı, hızı, hazı içerisinde aklımıza bile gelmiyor. Ta ki bir pikniğe, köy ziyaretine gidene kadar. Maalesef şehir hayatındaki yüksek tempo, bizleri düşünmekten, tefekkür etmekten ve okumaktan uzak tutuyor. Bu bağlamda teknoloji karşıtlığının çözüm olmadığını ama ihtiyacımızı, gereksinimlerimizi ve bunları karşılarken meşru yollardan, israf etmeden, helal kazançla, aşırıya kaçmadan hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilecek şekilde bir tüketimi hepimizin bir şekilde hayatımıza yansıtması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş tarafından panelistlere hediye takdim edilmesiyle program sona erdi.
(BG-AH-Y)

28.04.2017 13:45:37 TSI
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