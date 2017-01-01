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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Öğrenciler, BENGİ ile okuyor

28 Nisan 2017 Cuma, 13:52
Öğrenciler, BENGİ ile okuyor
Öğrenciler, BENGİ ile okuyor

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcının öncülüğünde, Balıkesir'de eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak için hayata geçirilen BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İnceleme Projesi) projesi kapsamında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Proje kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ile bir araya gelip kitap okuyorlar.
BENGİ projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle kitap okuma saatinde bir araya gelen İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliğinin akabinde öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden, hayallerini ve hedeflerini soran Kaymakam Sırmalı; öğrencilerin gelecekte hedefledikleri mesleklere ulaşabilmeleri için kitapları dost edinmeleri gerektiğini ifade etti. Hayatı daha iyi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için kitaplarla daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Sırmalı kitap okumanın küçük yaşlarda kazanılması gereken bir alışkanlık olduğunu söyledi.
Öğrencilerle sohbetin ardından öğretmenler odasında okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Sırmalı Edremit genelinde yürütülen BENGİ projesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Kitap okuma kültürünün kazandırılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunu söyleyen Kaymakam Sırmalı. "Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim almasını sağlamak için bizlere ve öğretmenlerimize önemli görevler düşüyor. Bizler idareciler olarak eğitim yolunda atılan her adımın destekçisiyiz ve takipçisiyiz. Toplumumuzda kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. " dedi. Kaymakam Ali Sırmalı Balıkesir'de ve Edremit'te eğitimin niteliğinin ve kalitesinin artırılması yolunda atılan önemli adımlardan biri olan BENGİ projesini için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.
Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Altınoluk Zahit Eroğlu Anasınıfını da gezen Kaymakam Sırmalı, okul bahçesinde bulunan ve eski olan oyun parkı kaydırağının yenilenmesi ile ilgili de gerekli yerlere talimatları verdi.
(EME)

28.04.2017 14:00:00 TSI
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