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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Büyük Aile Projesi 2 Mayıs'ta Dursunbey'de

28 Nisan 2017 Cuma, 13:55
Büyük Aile Projesi 2 Mayıs'ta Dursunbey'de
Büyük Aile Projesi 2 Mayıs'ta Dursunbey'de

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Balıkesir Bir Büyük Aile Oluyor" projesi Dursunbey'e geliyor.
Balıkesir'de, bütün kurumların el ele vererek ulaşılmadık insan bırakmamayı hedefleyen "Büyük Aile" projesi 2 Mayıs tarihinden itibaren 18 gün boyunca Dursunbey'de uygulanacak. Sağlık taramasından, girişimcilik kurslarına, Diyanet etkinliklerinden, üniversite etkinliklerine kadar onlarca projenin uygulanacağı bu etkinliğe devletin tüm kurumları destek verecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek proje Dursunbey Kent Meydanında uygulanacak. Büyük Aile projesinin tırlarının 15 gün boyunca hizmet vereceği ilçede devletin hizmetleri vatandaşın ayağına kadar getirilecek.
Proje ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katılırken, toplantının başkanlığını ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Genel Müdürü Mürsel Sabancı yaptı. Toplantıda Dursunbey'in genel yapısı ele alınırken, İlçede yapılacak olan etkinlikler ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Dursunbey Belediye Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan'ın da katıldığı toplantıda ilçe ile ilgili hususlar masaya yatırıldı. Bahçavan toplantıya katılan kurum yetkililerine Dursunbey'in öncelikleri hakkında bilgi verirken, yapılması planlanan etkinliklerin kendileri tarafından da şekillendirilebileceğini söyledi.
Toplantının sonunda tüm kurum yetkilerini önümüzdeki günlerde Dursunbey'e davet eden Fahri Bahçavan, devletin tüm kurumlarını Dursunbey'de ağırlamaktan da mutluluk duyacaklarını ifade etti.
(HD-MŞ)

28.04.2017 14:03:53 TSI
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