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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de resimli caminin kitapçığı hazırlanacak

28 Nisan 2017 Cuma, 13:56
Burhaniye'de resimli caminin kitapçığı hazırlanacak
Burhaniye'de resimli caminin kitapçığı hazırlanacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 154 yıllık tarihi resimli cami ilgi odağı oldu. Duvarlarında ve kubbesinde ağaç, çiçek ve meyve resimlerinin yer aldığı camiyi çok sayıda insan ziyaret ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, caminin Burhaniye'nin çok önemli bir değeri olduğunu söyledi.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Şahinler köyündeki iç süslemeleri Rum sanatçı tarafından yapılan tarihi cami ilgi odağı haline geldi. İlçeye gelen yerli yabancı pek çok insan tarafından ziyaret edilen cami, fotoğrafçılara da ilham kaynağı oldu. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar, hayranlıklarını gizleyemezken, camide incelemelerde bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, caminin özgün mimarisi ile dikkat çektiğini söyledi. Caminin ziyaretçilerinin çok olduğunu anlatan kaymakam Hüseyin Öner,"1893 yılında yapılmış olan bu camimiz yoğun ilgi görmektedir. Bilhassa cami içindeki sivil mimari örnekleri ilgi çekiyor. Caminin içinde ve kubbesinde o yıllarda bu köyde ve çevresinde yetişen ürünler ile ağaçlar resmedilmiş. Özellikle yaz aylarında çok ziyaretçi geliyor. Bizde bu camiye ilgi gösteriyoruz" dedi. Şahinler sakinlerinden Fikret Özdemir'de, "Camimiz çok ilgi görmektedir. Taylıeli ile mahallemiz arasındaki yolun yapılması halinde daha çok ziyaretçi geleceğine inanıyoruz. Ayrıca camiyi anlatan kitapçık bastırılmasını istiyoruz" dedi. Mustafa Çancı da, "Dedem camiyi Bulgar ustaların yaptığını söylerdi. İçinde yöremize ait resimlerin yanı sıra İstanbul'dan da resimler bulunmaktadır. Camimizin çok sayıda ziyaretçisi vardır"diye konuştu.
(FT)

28.04.2017 14:05:10 TSI
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