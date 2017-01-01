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Husumetli aileler barış yemeğinde buluştu



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MERSİN (İHA) - Mersin'de iki aile arasındaki husumet barış yemeği ile son buldu.

Mersin'de Özesmer ve Han aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, Ceylanpınarlılar Dernek Başkanı Edhem Alkış'ın aracılığı ile barışla sonuçlandı.

Aileleri barış yemeğinde bir araya getiren Alkış, "İki ailemiz arasında yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüştür. Sıkıntılarımız olabilir, anlaşmazlıklarımız olabilir ama bunu büyütmeden öfkeyle, kızgınlıkla hareket etmeden çözmemiz gerekir. Özellikle gençlerimiz bu konuda kendilerine hakim olmalıdır. Yaşanılan olaylar karşısında serinkanlı olup, ufak tefek hadiseleri büyüterek önü alınmayacak olaylardan kaçınmalıdırlar. Bizim şuan en çok ihtiyacımız olan muhabbet, sevgi, kardeşlik ve barıştır. Arzu ediyoruz ki, kardeşliğimizi bozacak bu tür olaylar bir daha yaşanmasın" dedi.

Barış yemeği, okunan duanın ardında iki ailenin büyüklerinin birbirlerine sarılarak barışmalarının ardından sona erdi.

(HSK-Y)



28.04.2017 14:07:00 TSI

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