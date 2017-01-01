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Edebiyat dünyası 'darbeleri' konuşuyor



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Edebiyat Günleri'nde darbeler tartışıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen 'Bursa Edebiyat Günleri' Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda yapıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bakan, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, belediye bürokratları, eğitimciler, 12 farklı şehirden şair, yazar ve edebiyatçılar katıldı. Program, Prof. Dr. Mustafa Kara'ya ait "1999 Öncesi 99 Edebiyat Dergisi 1. Sayı Sergisi" açılışıyla başladı. Prof. Dr. Mustafa Kara, sergiden çok değerleri eserlerin yer aldığını belirterek, 1933'ten bu yana kesintisiz çıkan Türkiye'nin tek dergisi Varlık Dergisi'nin kopyasını günün anısına katılımcılara hediye etti. Kara, toplumun tüm kesimlerinin yardımıyla dergi sayısını 2000'e çıkartmayı hedeflediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, büyük bir hazineye hazırlayan Mustafa Kara'ya teşekkür etti. Altepe, bu çalışmanın gelecek nesillere ulaştırılması noktasında gereken katkı vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin çok partili döneme geçmesinin ardından 27 Mayıs ile 15 Temmuz arasında yaşanan darbelerin anlatıldığı film gösteriminden sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kültür ve medeniyet şehri Bursa'da 'Edebiyat Günleri'nin bu sene 16'ncısını düzenlediklerini ve edebiyat dünyasının önemli üstatlarını buluşturduklarını söyledi. Tarih boyunca birçok yazar, şair ve ilim adamının Bursa'dan çıktığını hatırlatan Altepe, bu sayede şehirde zengin edebi birikim oluştuğunu anlattı. Edebiyat Günleri'nin yüzeyselliğin ve popüler kültürün öne çıktığı toplumsal yaşamda edebiyata taze bir açılım getirmek için yapıldığını dile getiren Altepe, "1960 askeri darbeden 15 Temmuz kalkışmaya kadar yaşanan kaos ortamları edebiyatımıza yoğun bir şekilde yansımıştır. Romanlara ve hikayelere taşınan darbeler, Türk edebiyatında siyasi duruşun ve politik bakış açısının tırmandığı dönemlerdir. Darbelerin tamamı demokrasi kisvesi adı altında yapılmıştır. Bu ortamlardan etkilenmeyen edebiyat düşünülemez. Bu yüzden bu sene Edebiyat Günleri'nin konusu darbe edebiyatıdır. Darbelerin edebiyat üzerindeki etkileri programda üstatlar tarafından ele alınacaktır" dedi.

Program 'Siyasi Hayatımızda Askeri Darbeler' konulu oturumla devam etti. '16. Bursa Edebiyat Günleri' iki gün boyunca değerli isimleri katılacağı oturumlarla sürecek. Oturumlar, "Siyasi Hayatımızda Askeri Darbeler, Kültürel Hayat ve Darbeler, 15 Temmuz İşgal Hareketi ve Edebiyat, Edebiyat ve Darbeler, 28 Şubat ve Edebiyat, Sanat Ortamı ve Darbeler" olmak üzere altı ana konu başlığından meydana geliyor. Edebiyat Günleri kapsamında 28 Nisan 2017 akşamı Bayazid Paşa Medresesi'nde şiir akşamı, 29 Nisan 2017 akşamı ise Merinos AKKM'de 'Tuluyhan Uğurlu' konseri yapılacak. Eş zamanlı olarak Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi, Yeşil Devlet Hatun İmam Hatip Lisesi, Mihraplı Abdülkadir Can İmam Hatip Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler de okullarında şairlerle buluşma imkanı buluyor. 16. Edebiyat Günlerine toplam 39 şair, yazar ve akademisyen iştirak ediyor.

(MŞ)



28.04.2017 14:09:33 TSI

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