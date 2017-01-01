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Manisa'da Suzan Kardeş rüzgarı



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa 477. Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisalılarla buluşan Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş, unutulmaz bir gece yaşattı

Bu yıl 477'ncisi düzenlenen Manisa Mesir Macunu Festivali'nin coşkusu, Evlad-ı Fatihan (Balkan) Gecesi ile zirveye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen geceye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği geceye Suzan Kardeş şarkılarıyla damga vurdu. Renkli geceyi düzenleyen protokole teşekkür eden sanatçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e "Umarım buraya elimde bastonla geldiğimde de siz görevde olursunuz" dedi.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Balkan fırtınası estiren gece halk dansları gösterileriyle başladı. MAK GÖÇ Çiftetelli Folklor ve MAK GÖÇ Üsküp ekiplerinin ardından Ohrid Koro Ekibi birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Ardından Bulgaristanlı Sanatçı Orhan Murad eşi Shenay Murat ile sahne aldı. Büyük ilgi gören mini konserin ardından Balkan Kıyafetleri Defilesi sergilendi. Gecenin coşkusu Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla doruğa çıktı. Şıklığıyla da göz dolduran Kardeş, Manisalılara adet müzik ziyafeti yaşattı. Balkan Türküleri ve yöresel şarkılar seslendiren Kardeş, "Bir Rumelili olarak tabi ki Ata'mı unutmayacağım" diyerek İzmir Marşı'nı da Manisalılarla birlikte seslendirdi.

Enerjisiyle Manisa'ya dolu dolu bir gece yaşatan Kardeş, konserin ardından sahnede protokolle buluştu. Manisa Valisi Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in çiçek ve hediyeler sunduğu sanatçı, renkli gece için yetkililere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de övgü dolu sözler söyleyen Suzan Kardeş, "Umarım ben buraya elimde bastonla geldiğimde de siz görevde olursunuz" dedi.

(ÖND-Y)



28.04.2017 14:13:13 TSI

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