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Bağlar Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahalleler ve ilçe merkezindeki yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi yol yapım çalışmalarını ilçenin yeni yerleşim alanı olan Bağcılar Mahallesi'nde sürdürüyor. Yol yapım çalışmasında halkın sık kullandığı yollara öncelik veriliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Bağcılar Mahallesi'nin 1158, 1157/1, 1150/2, 1150/3, 1151/2, 1151/3, nolu sokaklarında kaldırım çalışması yapıyor. Belediye ekipleri 6 sokakta toplamda 9 bin 500 metre kare kaldırım çalışmasını sürdürüyor. Ayrıca 1151/3'üncü sokakta bin 350 metre kare parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından belediye tarafından 6 sokakta yolların asfaltlanacağı belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



28.04.2017 14:13:39 TSI

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