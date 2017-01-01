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Tatvan'da Kut'ül Amare zaferi kutlandı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Tatvan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Düzenlenen programın açılış konuşmasında günü anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tatvan Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Hakan Yaşar, "Dünya tarihini anlamak için genelde Türk tarihini bilmek, yakın coğrafyamızda ise Osmanlıyı anlamak gerekir. Bu husus bu gün Türkiye'nin çevresinde devam eden siyasi, sosyal ve ekonomik meseleleri anlamak için de geçerlidir. Bu anlamda; Kut'ül Amare Zaferi, birinci dünya savaşında Osmanlı ordusunun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'den sonra kazandığı ve bir İngiliz tümeninin bütün personeli ile birlikte esir aldığı eşsiz bir zaferdir" diye konuştu.

Düzenlenen program Kut'ül Amare ile ilgili video gösterimi, öğrencilerin şiir okuması, Oratoryo ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil Akhan ve Suat Birlik, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(HO-ŞAK-Y)



28.04.2017 14:15:24 TSI

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