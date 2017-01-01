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Uygulamalı Girişimcilik Kursu katılımcıları sertifikalarına kavuştu



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bafra'da açılan Uygulamalı Girişimcilik Destek Programı kapsamında Girişimcilik Kursu'na katılan 29 kursiyere düzenlenen törenle belgeleri verildi. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen belge törenine Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Samsun KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoğlu, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin, Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Merkezi Uzmanı Bahar Karalar ve kursiyerler katıldı.

Samsun KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoğlu, "Bafra TSO ile koordinasyonlu ve aktif olarak çalışmalarımız devam etmekte olup işbirlikleri için Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar nezdinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederim. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, almaya hak kazandıkları Girişimcilik Sertifikaları ile KOSGEB'e iş planlarını sunacak ve kurmayı planladığınız işle ilgili destek talebinde bulunacaksınız. Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz iş fikrinin yenilikçi bir fikir olması ve bölge ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Kurula sunduğunuz projelerde gerçekçi ve samimi olmanız çok önemlidir. Sertifikalarını alacak kursiyerlerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar ise, "Hayalinizde ki iş fikrini gerçekleştirirken siz değerli girişimcilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Merkezi Uzmanlarımız ve Eğitmenimiz Bahar Karalar tarafından KOSGEB'e sunacağınız iş planlarınızı hazırlama konusunda sizlere destek verilmektedir. Almış olduğunuz girişimcilik belgeleri ile gerçekleştireceğiniz iş fikirlerinin bölgemize, size ve ailenize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından girişimcilik belgeleri törenle kursiyerlere takdim edildi.

(ŞU-SLH-Y)



28.04.2017 14:16:18 TSI

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