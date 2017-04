YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" etkinliği

"Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" etkinliği

- Çelikcan: "Misis'i dünya kültür mirasına kazandıracağız"

- Tümer: "Koruyamıyorsak en azından zarar vermeyelim"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS), 2017'nin teması olan "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" başlıklı etkinliği Adana'da yapıldı.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer, Mimarlar Odası Genel Başkanı Başkanı Eyüp Muhcu, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, meslek örgütü temsilcileri, STK Başkanları ile yöneticileri, akademisyenler, mimarlar ve mimarlık öğrencilerinin katıldığı panel saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Günümüz ve gelecek kuşakların faydalanması için kültürel mirasın üzerinde ve sahip olduğu değerlere zarar veren veya tahrip eden çeşitli tehlikeler karşısında bu nazik, vazgeçilmez ve yenilenemez varlığın muhafazası için bir şeyler yapmaya çalışmak ve zorlukları aşmak gerekmektedir. Günümüzde kimliği, kültürel, sosyal ve tarihsel anı değerleri, bütünlüğü, ruhu ve tüm özgünlüğü ile korunabilen bir kültürel mirasın, gelişme sürecinin de vazgeçilmez bir bileşeni olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardır" dedi.



"Yükselen toplumsal uyanış güzel geleceği işaret ediyor"

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ise son on yılı aşkın bir dönemde kentlere yönelik "rant ve yıkım" operasyonlarının Kentsel Dönüşüm adı altında yoğunlaşarak acımasız bir imar faaliyeti olarak yayıldığını ifade etti. Muhcu, "Ekonomi ve demokrasisi gelişmiş ülkelerde kentleşme süreçleri kurala bağlı olarak ve mümkün olduğu kadar sorunları azaltma yaklaşımı içerisinde gerçekleştirirken; bizim ülkemizde süreç tamamen kuralsız ve 'ben yaptım oldu' mantıksızlığı ile yürütülmektedir. İnsanlığın ortak değerlerinin tarihsel süreç içerisinde üretildiği, uygarlığın merkezi olan kentlerde, bu rant operasyonları ile 'kimliksizlik, toplumsal ayrışma ve otoriter' süreçler inşa edilmektedir. Çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan kentleşme politikaları ile sistemli ve ısrarlı bir şekilde 'idolojik ve rant' amacıyla kültür varlıkları ile birlikte kültürün, sanatın üretildiği mekanlar yok edilmektedir. Sonuç olarak; bütün bu anti-demokratik, hukuksuz bir şekilde kültürel varlıklara, yaşam değerlerine, kamusal ve toplumsal hak ve özgürlüklere saldırılara karşın yükselen toplumsal bir uyanış güzel bir geleceği işaret etmektedir" diye konuştu

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise, "Yüreğir Belediyesi olarak kültürel mirasa sahip çıkma adına antik misis şehrimizle ilgili çalışma başlattık. 7 bin yıllık tarihi olan bu bölgede surlar, tiyatro, meclis binası, mezarlar, tarihi misis köprüsü, su değirmenleri, kervansaray, cami gibi eserler gün yüzüne çıkarıldı. Amacımız Misis'i dünya kültür mirasına kazandırmak, gerek Yüreğir'i, Adanayı, Türkiyeyi uluslar arası platformda tanıtıcı rol üstlenmekti. Kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan güzel işleri söylemek lazım. Bu iktidar döneminde iki bin'in üzerinde eser kültürel miras olarak kazandırıldı" dedi.



"Tarihimizi ileri nesillere taşımak asli görevimizdir"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar de, göreve geldiği günden beri Seyhan ve Adananın tarihi kültürel mirası ile yakından ilgilendiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Aslında herkesin yüzlerce, binlerce yıllık ecdadımızın ve daha öncesinin mirasını, tarihini, kültürünü ileri nesillere taşıması asli görevlerimizin içerisindedir. Adana tarihin her döneminde önemini hissettiren kent olmuştur. Seyhan belediyemizin, Büyükşehir ve Yüreğir belediyelerimizin yaptığı restorasyon, tarihi kültürü kazandırma, tanıtma çalışmalar bittiğinde her yıl bir milyon turist kentimizi ziyaret edebilecektir. Bir milyon turist bir milyar dolar gelir demektir. Buda binlerce istihdam demektir. Bu anlamda bu etkinlik Adanamız için son derece önemlidir."

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, konuşmasında, "Bu anlamda bu coğrafyaya emek vermiş Halet Çambel'i saygıyla anıyorum. En büyük sıkıntımız kültürel mirasın korunması ve turizmdir. Kültürel mirasımızı koruyamıyorsak en azından zarar vermeden gelecek nesillere taşınmalıdır diye düşünüyorum. Kültür ve tarih bilincinin uyanmasında vesile olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Adana Kenti Özelinde Tematik Sunular, Kurum Çalışmalarının Sürdürülebilir Turizme Katkısı, Öğrenci Çalışmaları başlıkları ile panele geçildi. "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" temalı "Anıtlar ve Sitler Günü" etkinliğinin 2 gün süreceği bildirildi.

(ELF-Y)



28.04.2017 14:20:01 TSI

NNNN