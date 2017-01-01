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TEMA gönüllüsü öğrenciler fidan dikti



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ilk okul öğrencileri TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikip, çeşitli eğitim etkinliklerine katıldı.

TEMA Vakfı Bingöl temsilciliği üyeleri, ilçeye bağlı Gönülaçan köyü ilköğretim okulu öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilere erozyon, su ve toprak eğitimi veren TEMA gönüllüleri, yamaç alanlar ve okul bahçelerinde vakfın gönüllü öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Vakfın temsilcisi Cuma Karaarslan ve gönüllülerin katıldığı programda öğrenciler, kitap okuma ve eğlence ile gün boyu etkinlik yaptı.

En ücra alanlarda olarak, sorumlulukları yerine getirmenin önemli bir faaliyet olduğunu anlatan Karaarslan," Kısıtlı imkanlara sahip çocuklarımıza ilgi ve sevgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Gönüllümüz olan 23 öğrencimiz ve öğretmenlerimiz ile uzun bir yoldan sonra buluştuk. Biraz ağaç, biraz kitap biraz insan ile dolu dolu bir gün yaşadık"diyerek bilgi verdi.

(YA-HİV-Y)



28.04.2017 14:20:34 TSI

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