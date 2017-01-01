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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:13
Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi
Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.
Bilecik Belediyesi toplantı salonunda yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Yapılan toplantılarda hizmet noktasında daha başarılı sonuçlar çıkarıldığını belirten Başkan Yağcı, "Bilecik halkı için yapılabilecek hizmetlerin görüştüğümüz haftalık istişare ve planlama toplantısında yapılacak olan bir takım projeleri konuşuyor, istişare ediyoruz. Bu haftalık toplantılar sayesinde vatandaşların istekleri daha hızlı bir şekilde karşılanıyor. Güzel şehrimiz için durmak yok çalışmaya devam" dedi.
(CKT-MET-Y)

28.04.2017 14:21:42 TSI
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