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Orman yangınları komisyonu toplandı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Yangın İlk Müdahale Ekip Merkezinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla orman komisyonu toplandı.

Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine, yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kuruluşlar arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç,"İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Abdiağa, Balıkkaya ve Karabiga-Şahmelek haricinde ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaktır. Uymayanlar ilgili mevzuat gereğince cezalandırılacaklardır" diye konuştu.

Toplantıya, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye başkanı İsmail Işık, Orman Bölge Müdür Refik Ulusoy,Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, UEDAŞ İşletme Şefi Atilla Demir, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya, Orman işletme Şefi Halil Açar katıldı.

(GD)



28.04.2017 14:48:16 TSI

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