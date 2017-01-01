28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orman yangınları komisyonu toplandı

28 Nisan 2017 Cuma, 14:39
Orman yangınları komisyonu toplandı
Orman yangınları komisyonu toplandı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Yangın İlk Müdahale Ekip Merkezinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla orman komisyonu toplandı.
Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine, yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kuruluşlar arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç,"İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Abdiağa, Balıkkaya ve Karabiga-Şahmelek haricinde ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaktır. Uymayanlar ilgili mevzuat gereğince cezalandırılacaklardır" diye konuştu.
Toplantıya, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye başkanı İsmail Işık, Orman Bölge Müdür Refik Ulusoy,Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, UEDAŞ İşletme Şefi Atilla Demir, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya, Orman işletme Şefi Halil Açar katıldı.
(GD)

28.04.2017 14:48:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uluslararası eğitimde araştırmalar kongresi başladı
YEREL

ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BAŞLADI
Baraj kapakları sulama amaçlı açıldı
YEREL

BARAJ KAPAKLARI SULAMA AMAÇLI AÇILDI
13. dönem girişimcilik eğitimi sona erdi
YEREL

13. DÖNEM GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SONA ERDİ
Seferberlik olağan toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SEFERBERLİK OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Trafik haftası etkinlikleri
YEREL

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Biga'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
YEREL

BİGA'DA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
İkiz güreşçilerden Başkan Sami Yavaş'a ziyaret
YEREL

İKİZ GÜREŞÇİLERDEN BAŞKAN SAMİ YAVAŞ'A ZİYARET
İŞKUR 2017 girişimcilik kariyer zirvesi ÇOMÜ'de düzenledi
YEREL

İŞKUR 2017 GİRİŞİMCİLİK KARİYER ZİRVESİ ÇOMÜ'DE DÜZENLEDİ
GESTAŞ'tan bir ilk daha
YEREL

GESTAŞ'TAN BİR İLK DAHA
Yenice köylerinden alt yapı çalışmaları başladı
YEREL

YENİCE KÖYLERİNDEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Biga'da kaza: 3 yaralı
YEREL

BİGA'DA KAZA: 3 YARALI
Lapseki'de 23-29 Nisan kitap festivali etkinlikleri
YEREL

LAPSEKİ'DE 23-29 NİSAN KİTAP FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Biga'da insan kaynakları zirvesi
YEREL

BİGA'DA İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ
Başkan Kocamaz ve muhtarlar Çanakkale'de
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ VE MUHTARLAR ÇANAKKALE'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

BAMBAŞKA BİRİ HALİNE GELDİLER! NASIL MI? İŞTE BÖYLE...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...