YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı



KAYSERİ (İHA) - TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Sivas-Kayseri arasındaki demiryolunda ilaçlama yapılacağı uyarısında bulunuldu.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada otla mücadele kapsamında 2-3 Mayıs tarihleri arasında Sivas-Kayseri il sınırları içindeki demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde ilaçlama yapılacağı duyuruldu. Otla mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını tehdit edici özellikler taşıdığı belirtilerek, "Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" uyarısı yapıldı.

(AÖ-Y)



28.04.2017 14:49:29 TSI

NNNN

