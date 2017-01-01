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Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.Ş.'den Güney Kore'ye iş birliği ziyareti



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Kardemir A.Ş Genel Müdürü Ercüment Ünal'dan oluşan heyet üniversite sanayi iş birliğini güçlendirecek adımlar atmak üzere Güney Kore'ye gitti.

Güney Kore ziyareti kapsamında, dünyanın en büyük demir çelik üreticilerinden Pohang Demir Çelik Şirketi (POSCO) ve ona bağlı Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) arasındaki başarılı iş birliği modeli yerinde incelenerek teknik gözlemler yapıldı. Bu ziyaret kapsamında Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Kwangwoon Üniversitesi gibi bazı önde gelen üniversiteler ile öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının yanında çeşitli alanlarda iş birliğine imza atıldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat görüşmeler kapsamında ilk olarak POSTECH Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Doh-Yeon Kim ile bir araya geldi. Daha sonrasında ise Direktör Prof. Dr. Ki Bong Lee eşliğinde dünyanın en büyük elektron hızlandırıcı laboratuvarlarından birisi olan POSTECH Üniversitesi'ne bağlı Pohang Accelerator Laboratory gezildi. Bu görüşmelerin ardından Rektör Polat, Kwangwoon Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Jang H. Chun ile Mevlana ve Erasmus anlaşmalarına imza attı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Güney Kore temaslarında daha önce Karabük Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştiren enerji geri kazanım konularında hizmet veren K-TEC Şirketinin Başkanı Enerji Uzmanı S. H. Moon ile de bir araya geldi.

Kore ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Kardemir A.Ş Genel Müdürü Ercüment Ünal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Demir, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Oya Önalan ve Kardemir A.Ş. Haddaneler ve Tekerlek Fabrikası Başmüdürü İbrahim Tozlu eşlik etti.

Ayrıca, tüm görüşmelerde Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.Ş. heyetine Güney Koreli birçok firmanın yurt dışı temsilciliğini yapan Glory Asia Corp. firmasının Başkanı Moon Kyu Shim rehberlik etti.

(AÇ-RFK-Y)



28.04.2017 14:49:57 TSI

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