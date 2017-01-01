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Anadolu Konfederasyonu kuruldu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye genelinde 48 ilde bulunan 75 sivil toplum kuruluşundan oluşan 'Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu' resmen kuruldu.

Kuruluşunu bir toplantı ile kamuoyuna duyuran Anadolu Konfederasyonu (ANA-KON) yeni çalışmalarına hızla başlayacağının sinyalini verdi. Konfederasyon adına açıklama yapan Amed Diyarbakır Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Gökhan, oluşumun tüm Türkiye için hayırlı olması dileklerini iletti. Bundan sonraki tüm siyasi, sosyolojik, kültürel ve ekonomi alanlarında söz sahibi olan bir sivil toplum kuruluşu olacaklarını yineleyen Gökhan, şimdiye kadar toplumsal fayda sağlamayan diğer kuruluşlar gibi olmayacaklarını ve kısa sürede etkili çalışmalarla görevlerini halk ve kardeşlik temelinde etkin projeler sunarak yerine getireceklerini söyledi.

(İHA-AKK-Y)



28.04.2017 14:51:53 TSI

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