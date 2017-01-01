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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Ekici, "3 ilçenin seçimleri Genel Merkez tarafından incelenecek"

28 Nisan 2017 Cuma, 14:44
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Ekici, "3 ilçenin seçimleri Genel Merkez tarafından incelenecek"
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Ekici, "3 ilçenin seçimleri Genel Merkez tarafından incelenecek"

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Teşkilatının fes edilmesi hakkında açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Arif Ekici, 1 Kasım seçimlerinden sonra Genel Başkan Devlet Bahçelinin İl Başkanlarını topladığını ve parti içerisinde şiddetli muhalefet yapıldığını söyledi.
Siyasi Partilerin tüzüğü olduğunu ifade eden İl Başkanı Ekici, "Şiddetli muhalefet parti içerisinde devam etmekte Kırşehir'de merkez ilçe dahil 3 ilçe seçimleri genel merkez tarafından incelenecek. MHP'nin kongreleri önümüzdeki günlerde devam edecek."dedi.
Bazı ilçelerin kongrelerinin yapıldığını anlatan İl Başkanı, Ekici, "Akçakent, Kaman, Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe ilçe kongreleri yapıldı. Muhalefet gurubundan yapılan kongrelere sızma bilgisi de elde mevcut kongreler bitmeden merkeze muhalif gurupların gireceği sonradan da istifa edileceği bilgisini alıyoruz. Merkez İlçe kongresini de genel merkez talimatı ile belirlenerek yapılacak." Diye konuştu.
MHP Merkez İlçe Başkanı ve ekibi Genel Merkez tarafından da görevden alındı.
(EÖ-AÖ-Y)

28.04.2017 14:53:10 TSI
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