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Ulukışla'da kaybolan vatandaşı AFAD buldu



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaybolan vatandaşı AFAD ekipleri iki saatlik çalışma sonucunda buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan aile akrabaları M.D. isimli vatandaştan haber alamayınca olayı Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına başladı. Yapılan iki saatlik arama çalışmaları sonucunda ekipler M.D.'yi ilçe merkezinde bularak Ulukışla İlçe Emniyet Amirliğine teslim etti.

(MB-YE-AÖ-Y)



28.04.2017 14:53:31 TSI

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