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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Gece yarısı başlayan koku paniğe neden oldu

28 Nisan 2017 Cuma, 14:46
Gece yarısı başlayan koku paniğe neden oldu
Gece yarısı başlayan koku paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Kasabada gece yarısı başlayan koku paniğe neden oldu. Ekiplerin yaptığı ölçümler sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Niğde'nin Hacıabdullah kasabasında gece yarısı belirlenemeyen sebepten dolayı başlayan koku kasabada yaşayan vatandaşlara panik yarattı.
Vatandaşları olayı Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirmesi üzerine kasabaya kısa sürede ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) arama ve kurtarma ekipleri kasabadaki kokunun ağır olduğu bölgelerde araştırmalar ve ölçümler yaptı. Yapılan ölçümler sonunda her hangi bir tehlikeli duruma rastlanılmaması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
(MB-YE-AÖ-Y)

28.04.2017 14:54:51 TSI
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