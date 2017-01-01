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Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor

28 Nisan 2017 Cuma, 14:50
Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor
Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin Prof Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturduğu programda, Türk tarihinin gizli kalmış yönleri ele alındı.
İlçenin kültürel dönüşümünü kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i Yıldırımlılarla buluşturuyor. Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki Kardeşler Kıraathanesi'nde düzenlenen 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programa Yıldırımlılar ilgi gösterdi. Kendine has üslubuyla tanınan Prof Dr. Ahmet Şimşirgil, verdiği çarpıcı örneklerle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki tarihi ve siyasi olayları anlattı. Türkiye Cumhuruiyeti'nin darbelerden ve darbe girişimleri yüzünden ilerleme kaydedemediğini belirten Şimşirgil, "Ülkemizde dünden bu yana darbeler asla bitmedi. Darbelerden iki sene sonra mutlaka halka gidiliyor, bir parti gidiyor diğer parti geliyordu. Ancak 15 Temmuz darbesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ölüm vuruşuydu. Bazıları bu darbenin ne olduğunun farkında değil. Ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Milletçe el ele vererek bu saldırıları tarihte olduğu gibi yine bertaraf ederiz" diye konuşu.
(MŞ)

28.04.2017 14:58:51 TSI
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