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Vali Günaydın'dan köy ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Aksu ilçesi köylerini ziyaret etti.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Aksu ilçesi ve köylerini ziyaret etti. Aksu ziyaretinde muhtarlar toplantı gerçekleştiren Vali Günaydın, programına Aksu Kaymakamlığını ziyaret ederek başladı. Burada Kaymakam Vekili Abdullah Akdaş'dan ilçe ile ilgili brifing alan Vali Günaydın ardından Aksu Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Vali Günaydın kurum ziyaretlerinin ardından Aksu ilçesi mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Vali Günaydın, "Isparta'da göreve başladığımdan beri ilçelerimizi ziyaret ederek orada görev yapan arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla ve sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Aksu ilçemizdeyiz. Bizim bu toplantıları yapma amacımız burada sizleri dinlemek, yaşamış olduğunuz sorunları sizlerden duymak ve hep beraber çözüm aramak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ziyaretlerde arkadaşlarımızın bize ilettiği sorunların büyük çoğunluğunu çözdük. Şu ana kadar çözemediğimiz konularla ilgili de gerek kurumlarımız gerek arkadaşlarımız olağanüstü bir çaba içerisinde bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. İlçelerimizin sahip olduğu potansiyeli de değerlendirerek ekonomik olarak nasıl daha ileriye gideriz nasıl daha fazla getiri sağlarız konularını da beraber burada konuşacağız. Biz sizleri dinlemeye geldik" dedi.

20 muhtarın katıldığı toplantıda muhtarlar Vali Günaydın'a talep ve önerilerini ilettiler. Vali Günaydın iletilen taleplerin çözümü konusunda beraberindeki yetkililere talimat verdi. Muhtarlar toplantısının ardından Vali Günaydın, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi.

(FK-SÇ-Y)



28.04.2017 15:00:04 TSI

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