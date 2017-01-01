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Şili, Mersin firmalarını yatırıma çağırıyor



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MERSİN (İHA) - Şili Ankara Büyükelçiliği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) işbirliğinde Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva ve Şili Ticaret Ofisi Direktörü Özge Tüysüzoğlu Grate'nin katılımlarıyla 'Şili Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Toplantısı' gerçekleştirildi.

MTSO, üyelerine yeni pazarlar kazandırma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ülke tanıtım toplantıları kapsamında Şili Cumhuriyeti yetkililerini ağırlayan MTSO'da, ülkenin yatırım olanakları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Sılva, ülkesinin genel yapısı hakkında bilgi verdi. Türk havacılık işletmeleri arasında bulunan TAV'ın, Şili'nin başkentindeki Arturo Merino Benitez Santiago Uluslararası Havalimanı'nın terminal binasında iki özel yolcu salonunu işleteceğini belirten Sılva, "Bu, ticaret açısından çok önemli bir gelişmedir. Ticaretin artmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MTSO Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Maya ise iki ülke arası ticari ilişkilerin bugünkü durumuna değinerek, "Rakamların da söylediği üzere Latin Amerika pazarında önemli ticari ilişkimiz olan Şili ile ticaretimizin karşılıklı olarak artması için bugün bu toplantıya ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Şili Ticaret Ofisi Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate ülkesinin yatırım olanakları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yatırımda genel olarak Avrupa'yı tercih ettiğine dikkat çeken Garate, "Sadece Şili değil Latin Amerika, yatırım için çok uygun bir ülke. Şili, istikrarlı ekonomisi ve sosyal haklardaki atılımlarıyla birçok uluslararası kuruluş tarafından dikkatle takip ediliyor. Risk oranları az bir ülke. Yatırım yapacaksanız çevre ülkeler de avantajlı olabilir ama ticarette çeşitlilik iyidir" ifadelerini kullandı.

Şili'nin enteresan bir coğrafi yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Garate, "Aslında ada değil ama tam bir ada görünümündedir. Dolayısıyla haşaratlardan, bitki zararlılarından arınmış, ürünlerinin istediği ortamda yetişmesine imkan sağlayan ve Türkiye'de kullanılan birçok kimyasalın kullanılmadığı bir ülke. Tarım konusunda yatırım yapmak isteyenler için çok uygun bir ülke. Son zamanlarda Türkiye'den bize Şili'den toprak alımlarıyla ilgili talep gelmeye başladı. Orada ürün yetiştirip başka ülkelere ticareti yapılıyor. Çünkü Şili, televizyonlarda gördüğünüz egzotik meyvelerin bulunduğu bir ülke değil. Türkiye'de ne yetişiyorsa Şili'de de aynısı yetişiyor. Akdeniz iklimine sahip bir ülke. Ters yarım kürede olmasından dolayı da Türkiye'de sezonu kapanan bir ürün burada dalından yeni koparılmaya başlanıyor. İhracatçılara müşterilerine 12 ay boyunca taze meyve sunmaları için çok önemli fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bütün Güney Amerika'da Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) sahip olduğu tek ülkenin Şili olduğuna da dikkat çeken Garate, STA'nın 2011'de imzalandığını hatırlatarak, "STA doğrultusunda Türkiye'den gelen ürünlerde hiç vergi yok. Şili'den gelen ürünlerin birçoğunda ise yüzde 50, bazılarında ise yüzde 100 vergi indirimi var. Ülke olarak 24 tane serbest ticaret anlaşmasına sahibiz. Şili'nin nüfusu 18 milyon. Ancak Şili ile ticaret yaptığınızda ürününüz yalnızca bu 18 milyona ulaşmıyor. Şili'nin STA'ya sahip olduğu tüm ülkelere gidiyor. Eğer yatırımlarınızı çeşitlendirmek istiyorsanız Güney Amerika'da en başta düşünmeniz gereken ülke Şili'dir. Her şeyin yazılı kurallarının olduğu şeffaflıkta örnek bir ülke. Şili aynı zamanda en çok yatırım çeken 20 ülke arasında yer alıyor" dedi.

(KRY-Y)



28.04.2017 15:01:23 TSI

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