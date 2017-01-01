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9'ncu Ulusal Larengoloji Kongresi ESOGÜ'de başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde Larengoloji Derneği tarafından düzenlenen "9'uncu Ulusal Larengoloji Kongresi" başladı.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrenin açılış oturumunda konuşan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Ayhan Gökler, Larengoloji alanındaki son gelişmelerin aktarıldığı, bilgilerin paylaşıldığı ve tartışıldığı başarılı bir kongre geçirilmesini diledi.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mete Kıroğlu, dernek olarak istekli genç meslektaşlarına Larengoloji alanında yurt dışı bursları verdiklerini ayrıca Türkiye içinde bir ya da iki haftalık değişim programları olduğunu söyledi. Dernek olarak Larengoloji disiplini adına farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mete Kıroğlu, Kongre Başkanı Prof. Dr. Erkan Özüdoğru başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alparslan Birdane, bilginin oluşturduğu bilimin ve bilimin topluma yansıdığı teknolojinin ele avuca sığmadığı günümüzde böyle kongrelerle bilgileri derleyip daha yarayışlı hale getirmek, alanlarında öne çıkmış uzman hekimlerden bunları dinlemek, istişare etmek ve aynı zamanda sosyal programlarda bir araya gelerek insani ilişkileri geliştirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Kongrenin dolu dolu bir programla gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Alparslan Birdane, verimli ve yararlı bir kongre geçirilmesini dilerken, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 20'inci yüzyılın ikinci yarısında tıbbın tüm alanlarında büyük aşamalar kaydedildiğini belirtirken, günümüzde kulak burun boğaz alanında uluslararası alanda uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan hiçbir tıbbi ya da cerrahi yöntem bulunmadığını hatta Türk kulak burun boğaz camiasının bazı tıbbi tedavilerin ve cerrahi tekniklerin öncülüğünü yapmakta olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hasan Gönen, içinde bulunduğumuz yüzyılın robotik cerrahi, kök hücre tedavisi ve gen mühendisliği gibi alanlarda yaşanacak gelişmelere gebe olduğunu söyledi. Kulak burun boğaz branşının da dünyada ve Türkiye'de bu gelişmelerin dışında kalmasının düşünülemeyeceğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, bu sebeple düzenlenen böyle kongrelerin bu alanda çalışmalar yürüten birbirinden değerli bilim insanlarının bir araya gelmesi, çalışmalarını paylaşması ve sonuçları değerlendirmesi açısından son derece yararlı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hasan Gönen 9'uncu Ulusal Larengoloji Kongresinin tüm katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesini dilerken, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Prof. Dr. Nermin Başerer, Prof. Dr. Yılmaz Şentürk, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Dr. İlter Denizoğlu'na teşekkür plaketleri takdim edildi. Açılış oturumunun ardından kongre bilimsel oturumlarla devam etti.

(MEB-MET-Y)



28.04.2017 15:04:43 TSI

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