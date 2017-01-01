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MMO'dan Hitit Üniversitesinde meslek tanıtımı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:00
MMO'dan Hitit Üniversitesinde meslek tanıtımı
MMO'dan Hitit Üniversitesinde meslek tanıtımı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik meslek tanıtım toplantısı düzenledi.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde düzenlenen toplantıya 72 makine mühendisi adayı katıldı. Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Cevdet Sağlam ve Şube Teknik Görevlisi Soner Akyıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda öğrencilere makine mühendisliği mesleği ve oda hakkında bilgi verilirken, meslek hakkında yönelttikleri sorular konuşmacılar tarafından cevaplandı.
Meslek tanıtımı toplantısının ardından Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyıldız, Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Cengiz Baykasoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Mert Şafak Tunalıoğlu tarafından Cevdet Sağlam ve Soner Akyıldız'a teşekkür plaketi verildi.
Toplantı ile ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, öğrencilerine yönelik üniversiteler işbirliğiyle "Deneyimler Toplantıları, Teknik Seminer ve Geziler, Staj Yeri oluşturma ve sosyal etkinlikler" düzenleyerek onların mesleğe hazırlanma süreçlerine katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.
Gürkan, mesleğe adım atılması ile birlikte meslektaşlara yönelik verilmekte olan hizmetlerin verileceğini ve mesleki hayatları boyunca oda-üye birlikteliğinin devamına gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.
(SAM-SLH-Y)

28.04.2017 15:08:39 TSI
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