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Mersin çiçeklendi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:03
Mersin çiçeklendi
Mersin çiçeklendi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği çiçek dikimiyle kenti rengarenk çiçeklerle bezedi.
Bahar aylarının gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanlarını, menekşeden sardunyaya, papatyadan çuhaya, balıkağzından çuhaya, ateş çiçeğinden mini karanfile kadar renk renk çiçeklerle donattı. Ekipler, şu ana kadar kent genelinde 553 bin 952 adet mevsimlik çiçek, 2 bin 972 adet ağaç ve 127 bin 147 adet çalı grubundan bitkilerin dikimini gerçekleştirdi. Ekiplerinin hummalı çalışmaları ile alanlara, parklara, ana arterlere, bulvar ve caddeler boyunca yan bantlara, yeşil alanlara çiçeklerle farklı desenler ve şekillerde motifler oluşturuluyor. Ekiplerin çiçek dikimi çalışmaları bahar ayları boyunca devam edecek.
(KYM-Y)

28.04.2017 15:11:56 TSI
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