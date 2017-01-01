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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Baraj kapakları sulama amaçlı açıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:04
Baraj kapakları sulama amaçlı açıldı
Baraj kapakları sulama amaçlı açıldı

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Bayramiç Barajından sulama yapılması amacıyla ana kanala su bırakıldı. Barajın doluluk oranı tam olduğu baraj havzasında 96 bin metre küp su bulunduğu belirtildi.
Bayramiç Ezine Ovaları Sulama Birliği tarafından kesilen kurban ile 2017 sezonu açılışı yapıldı. Sıcaklık derecesinin yükselmesi ile yaz sebze dikimi ve yonca sulamalarının erken başladığı ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Bayramiç Ezine Ovaları Sulama Birliği başkanı Salih Aygün, Sezona tam olarak hazır olduklarını ifade ederek "Uzun süredir ana kanallar içinde temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Ana kanal içindeki çamur ve ağaç dalları ve atıklar önemli ölçüde temizlendi. Bu gün itibari ile Bayramiç Baraj havzasında 96 bin metre küp su bulunmakta. Sulama yapılması amacıyla sol sahil hattı ana kanalına su bırakılmıştır. Bu hatta 60 bin dönüm arazide sulama yapılacak. Kara yollarının köprü çalışması nedeni ile sağ sahil hattına su bırakılmadı. Bu hatta ise 2 Mayıs Salı günü su vermeye başlayacağız. Sağ sahil hattından ise 45 bin dönüm tarım alanında sulama yapılacak. Üreticilerimizin sıkıntısız bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim" dedi.
(GD)

28.04.2017 15:13:17 TSI
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