YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Honaz'a Kapalı Yüzme Havuzu

Honaz'a Kapalı Yüzme Havuzu



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Honaz Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde hayata geçirdiği yüzme havuzu projeleri hızla devam ederken, ilçelerde yapılacak kapalı yüzme havuzları da yükselmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açıkladığı 121 Dev Proje arasında yer alan 7 yüzme havuzundan biri olan Honaz Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı başladı. Honaz'ın Afşınbey Mahallesi'nde kısa süre önce temeli atılan tesis 2 bin 200 metrekare alana inşa edilecek. Yüzme havuzu içerisinde 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet eğitim havuzu, 2 adet spor salonu ve 1 adet de kafe yer alacak. Tamamlandığında Honaz'ın en önemli spor kompleksi olacak olan Honaz Kapalı Yüzme Havuzu, bölgenin de önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.



"Ücretsiz yüzme kursları verilecek "

Honaz'daki yatırımların hızla devam ettiğini belirten Başkan Zolan, "Sözünü verdiğimiz Honaz Kapalı Yüzme Havuzumuzun inşaatına başladık. Kısa sürede tamamlayıp Honazlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu tesisimiz tamamlandığında öğrencilerimiz, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve arzu eden herkes ücretsiz olarak hem kurs alacaklar hem de yüzme imkanına kavuşacaklar. Honaz'da yüzme bilemeyen kalmayacak" dedi.



Tesis bölgeye de hitap edecek

Tesisin sadece Honaz'a değil bölgeye de hitap edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "İçerisinde 2 havuzumuzun ve spor salonlarımızın bulunacağı spor kompleksimizde yüzme sporunun dışında da farklı branşlarda spor kursları verilecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 15:13:33 TSI

NNNN

