Uluslararası eğitimde araştırmalar kongresi başladı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) kuruluşunun 25. yılı anısına, ÇOMÜ Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD), Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmeliyet Dünya Konseyi işbirliğinde, ÇOMÜ ev sahipliğinde düzenlenen VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi açılış töreni Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Koçarin, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Genel Sekreter Sami Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, ULEAD Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Douglas S. Franklin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Çanakkale Protokolü, çok sayıda akademisyen öğrenci ve davetlinin katıldığı tören; Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Orkestrası'nın müzik dinletisi ile başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, 2013 hedeflerinden ve sürdürülebilir kalkınma için Kalkınma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu 17 temel alandan bahsetti. Prof. Dr. Köksal bu alanların 4. maddesinin eğitim olduğunun, eğitimde kalitenin sağlanması ve bunun için yapılması gerekenler konusunda da belirlenen hedeflerin altını çizdi ve birbirinden farklı olan bu 17 maddenin de temelinin eğitimden geçtiğini, her alanda eğitilmiş kaliteli insan gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Geçen yılki kongrenin ev sahipliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük ise kongrenin her geçen yıl daha kapsamlı hale geldiğini ve alanında saygın bir konum edinmeye başladığını ifade etti.

Kongrede bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Kapsayıcı eğitim denildiği zaman akla herkes için eğitim geliyor. Ancak bunun içini doldurmamız gerekir. Eğitim herkes için kaliteli ve ulaşılabilir olmalıdır. Biz Türkiye olarak, yakın gelecekte değişik kurumlarda söz sahibi olacak gençlerimizin daha yenilikçi olması gerektiğini biliyoruz. Ülkemizi öne çıkartacak olan unsurun yenilikçi nesiller olacağını özellikle vurgulamak isterim. Çünkü sadece rakamlarla ifade edilen becerileri ve bilgisi olan bir nesil değil, her alanda yenilikçi, başkalarını geride bırakan bir nesil, bir ülke olmamız gerekiyor" dedi.

Bu anlamda eğitim alanında yapılan araştırmaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Acer öğrencilere, kendi alanlarında kendini çok iyi yetiştirmiş kişileri dinleyebilecekleri böyle önemli ve yararlı etkinliklerin bir fırsat olduğunu söyleyerek etkinliği iyi değerlendirmelerini ve takip etmelerini tavsiye etti. Rektör Acer konuşmasının sonunda; bir sempozyumun organizasyonun ne kadar zor olduğunu, ne kadar emek gerektirdiğini, bu işlerin özel kuruluşlar tarafından çok pahalıya yapıldığını aynı organizasyonu hocalarımızın büyük bir özveriyle çalışıp gerçekleştirdiğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Douglas S. Franklin ise açılış töreninde gerçekleştirdiği sunumu öncesinde, Çanakkale'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Tören sonunda etkinliğe katkı sağlayan protokol üyelerine ve sponsorlara hediye takdim edildi. Katılımcıların deneyimlerini paylaşacağı, öğretme ve öğrenme yöntemlerine, eğitim projelerine ve yeniliklere, eğitim ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son gelişmelerin tartışılacağı kongre 3 gün sürecek. Amerika, Portekiz, Saraybosna gibi birçok farklı ülkeden çok sayıda akademisyenin ve 10 tane çağrılı konuşmacının katıldığı kongrede yaklaşık 683 sunum gerçekleştirilecek.

